Afghanistan: Treffen zwischen den USA und den Taliban – Waffenstillstand möglich

Ein Taliban-Vertreter, der nach eigenen Angaben zu ihrer vierköpfigen Delegation gehörte, sagte, das Treffen habe in „einer freundlichen Atmosphäre“ in einem Hotel in Doha in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden. Man könne es nicht Friedensgespräche nennen, aber es seien die Anfänge für formelle und zielgerichtete Gespräche gemacht worden. Beide Seiten seien übereingekommen, sich schon bald wieder zu treffen und den Afghanistankonflikt durch Dialog beizulegen. Die Taliban-Delegation habe darauf bestanden, dass niemand von der afghanischen Regierung an den Gesprächen teilnehme.