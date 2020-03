Afghanistan Trotz Friedensplan: US-Truppen mit Luftschlag gegen angreifende Taliban

Die US-Luftwaffe in Afghanistan ist kurz nach Unterzeichnung eines Abkommens mit dem militant-islamistischen Taliban einen Luftangriff gegen Kämpfer der Bewegung geflogen. Ein Sprecher der amerikanischen Streitkräfte, Sonny Leggett, twitterte am Dienstag, dass der Angriff sich gegen Taliban gerichtet habe, die im Bezirk Nahr-e Saradsch in der südafghanischen Provinz Helmand einen afghanischen Militärposten angegriffen hatten. Es sei eine defensive Maßnahme gewesen, um den Angriff zu beenden. „Dies war unser erster Schlag gegen die Taliban in 11 Tagen“, schrieb er.