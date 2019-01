 Afghanistan: Trump – Gespräche mit Taliban laufen gut

Die Taliban haben nach einem US-Bericht ihren Einfluss und ihr Territorium im vergangenen Jahr weiter ausgeweitet. Zwischen Juli und Oktober 2018 habe die afghanische Regierung mindestens sieben der etwas mehr als 400 Bezirke an die Aufständischen verloren, hieß es in einem Bericht des Sonderinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar) vom Mittwoch. Die Regierung hatte demnach noch in 53,8 Prozent der Bezirke das Sagen, die Taliban kontrollierten mindestens 12 Prozent. Die restlichen Gebiete – mehr als 30 Prozent des Landes – galten im Oktober 2018 als umkämpft.