Afghanistan: UN befürchten Massenrückkehr von Flüchtlingen

KabulDie UN befürchten für 2018 eine weitere Massenrückkehr afghanischer Flüchtlinge von Pakistan in ihr kriegszerrissenes Heimatland. Der stellvertretende Chef der UN-Mission UNAMA in Afghanistan, Toby Lanzer, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass die UN die Planungszahlen gerade von 300.000 auf 700.000 erhöht hätten. Schon 2016 waren unter scharfer internationaler Kritik in einer der größten Migrationsbewegungen der Welt rund eine Million Afghanen teils zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt. Dort kontrollieren oder beeinflussen die radikalislamischen Taliban wieder mindestens 13 Prozent des Landes und kämpfen um weitere 30 Prozent.