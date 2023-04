Afghanistan UN-Gremium zu Taliban: Frauenfeindliche Politik beenden

28. April 2023 | Quelle: dpa

Frauen in Burkas warten in Afghanistans Hauptstadt Kabul auf Lebensmittelrationen. Bild: Bild: dpa

New York/Kabul (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat die radikalislamischen Taliban mit einer Resolution einstimmig aufgefordert, ihre frauenverachtende Politik zu beenden. Der Beschlussentwurf von den Ratsmitgliedern Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhielt gestern alle 15 Stimmen der Mitgliedsstaaten. In dem Text heißt es, das mächtigste UN-Gremium „fordert die uneingeschränkte, gleichberechtigte, sinnvolle und sichere Teilhabe von Frauen und Mädchen in Afghanistan”.