Afghanistan: USA starten neue Gesprächsrunde mit den Taliban

Der US-Sondergesandte für Afghanistan hat neue Gespräche mit den Taliban begonnen. Am Samstag kam Zalmay Khalilzad mit Vertretern der militant-islamistischen Gruppe in Katar zusammen, wo die Taliban ein Büro haben. In den Tagen zuvor hatte Khalilzad in Kabul den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani getroffen. Direkte Gespräche mit Ghani lehnen die Taliban bislang ab, sie betrachten ihn als Marionette der USA.