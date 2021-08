Afghanistan „Waffen lügen nicht!“ – Woher die Taliban ihre Gewehre haben

Was muss geschehen, damit die westlichen Länder während und nach Militärinterventionen wissen, was mit den Waffen im Land geschieht?

Nehmen Sie den Irak: Eine US-Untersuchung von 2016 hat herausgefunden, dass Tausende Waffen und Hunderte Fahrzeuge in die falschen Hände gefallen waren. Dasselbe passiert jetzt in Afghanistan und in diversen Konflikten in Afrika. Man muss Mechanismen zur Nachverfolgung schaffen, um einen Überblick über die Zahlen zu haben. Aber das ist in den vergangenen 20 Jahren nicht geschehen.