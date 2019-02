 Afrika: Ägyptens Präsident Al-Sisi ist neuer Vorsitzender der Afrikanischen Union

Addis Abeba Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist zum neuen Vorsitzenden der Afrikanischen Union gewählt worden. Er werde sich in dieser Funktion vor allem für die Sicherheit und den Frieden auf dem afrikanischen Kontinent einsetzen, sagte Al-Sisi am Sonntag beim AU-Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. „Mediation und präventive Diplomatie werden eine unserer Prioritäten für die Afrikanische Union sein.“