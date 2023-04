Am Tag zuvor hatte die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung (IGAD) ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Ostafrikas einberaumt. Stabilität im Sudan sei der Schlüssel zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilität der Region, hieß es im Anschluss an den Gipfel. Gefordert wurde „eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den Kriegsparteien”. Der Konflikt untergrabe die in vergangenen Monaten erzielten Fortschritte, das Land auf friedlichem Wege zur Demokratie zurückzuführen, hieß es weiter. Die Konfliktparteien wurden außerdem aufgefordert, einen sicheren Korridor für humanitäre Hilfe in Khartum und anderen von den Kämpfen betroffenen Städten zu schaffen.