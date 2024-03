Es gebe einen starken Anstieg an Zivilisten, die durch schwere Waffen verletzt wurden, sagte IKRK-Generaldirektor Robert Mardini. Nach einem Besuch in der Region Kivu beschrieb er die Lage als „alarmierend”. Der Konflikt sei eine der größten und komplexesten humanitären Krisen der Welt, so Mardini.