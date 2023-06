Afrika-Initiative US-Institut: Moskau ohne echten Friedenswillen

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

Wladimir Putin (l) unterhält sich mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa nach einem Treffen mit einer Delegation afrikanischer Staatsoberhäupter. Bild: Bild: dpa

Nach den Gesprächen von Kremlchef Wladimir Putin mit mehreren afrikanischen Präsidenten sehen westliche Experten weiter kein echtes Interesse Russlands für ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine. Wie bei jeder bisherigen Friedensinitiative werde der Kreml den afrikanischen Vorschlag wohl nutzen, um westliche Hilfe für die Ukraine zu behindern, befand das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington. Russland lasse keine Absicht erkennen, tatsächlich in einen Friedensprozess einzusteigen. Die Delegation unter Leitung Südafrikas hatte Putin am Samstag in St. Petersburg zu Friedensgesprächen aufgefordert.