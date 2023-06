Afrika Neue Kämpfe nach Ende der Waffenruhe im Sudan

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

Im Sudan ist eine dreitägige Waffenruhe zwischen der Armee und der rivalisierenden militärischen Truppe Rapid Support Forces (RSF) ausgelaufen. Nach Medienberichten steckte die RSF in der Nacht in der Hauptstadt Khartum das Gebäude des Geheimdienstes in Brand, unmittelbar neben dem Hauptquartier der Armee.