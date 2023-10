Afrika-Reise Kanzler Olaf Scholz an Erdgas aus Nigeria interessiert

Zuvor hatte Scholz das Interesse an einer Zusammenarbeit bei Gas und kritischen Rohstoffen betont. „Es gibt eine Bereitschaft, in diese zu investieren, insbesondere in die kritischen Mineralien“, sagte Scholz. Der Kanzler betonte in einem deutsch-nigerianischen Wirtschaftstreffen, dass künftig zumindest die erste Verarbeitungsstufe von Rohstoffen in den Herkunftsländern selbst stattfinden solle.