Einige von ihnen traf Scholz am Montag in dem Zentrum in der Küstenmetropole Lagos, mit 20 Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt. Frauen und Männer, die über Libyen und das Mittelmeer nach Italien und dann weiter nach Deutschland kamen. Eine Frau kehrte nach fünf Jahren zurück, weil sie ihre Tochter nicht nachholen konnte. Eine andere war zehn Jahre in München und sagt heute, sie sei stolz, zurück in Nigeria zu sein. „Ich denke gar nicht daran, wieder zurück nach Deutschland zu gehen.”