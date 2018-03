Afrika: Schüsse und Rauch in Botschaftsviertel in Burkina Faso

OuagadougouIn einem Viertel mit Botschaftsgebäuden und UN-Büros in der Hauptstadt von Burkina Faso sind Schüsse und Rauch gemeldet worden. Das Gleiche wurde am Freitag auch in einer Gegend von Ouagadougou gemeldet, wo sich Militärbüros befinden. Wer hinter den Angriffen steckte, war zunächst unklar. Barrikaden wurden errichtet, um Personen fernzuhalten. Die Polizei war im Einsatz.