Rund 1,5 Millionen Kindern im Sudan könnten laut der Hilfsorganisation Save the Children bis September zusätzlich von einer Hungerkrise bedroht sein. Schon jetzt hungern nach Angaben der Organisation acht Millionen Kinder in dem ostafrikanischen Land. „Man kann den Ernst der Lage im Sudan gar nicht genug betonen. Es handelt sich um eine verzweifelte, schreckliche Krise für Kinder”, sagte Arif Noor, der Landesdirektor von Save the Children im Sudan. Millionen von Menschen würden aus ihren Häusern vertrieben, müssten alles zurücklassen und nähmen nur eine mickrige Mahlzeit am Tag zu sich. Die Zahl der hungernden Kinder im Sudan steige derzeit um 17.000 pro Tag.