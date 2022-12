Afrika: USA kündigen 2,5 Milliarden Dollar an Nahrungsmittelhilfe für Afrika an

US-Präsident Joe Biden hat Afrika zusätzliche 2,5 Milliarden Dollar für Nahrungsmittelhilfe angekündigt. Das Geld solle in die akute Hungersnot in Afrika und in die Entwicklung widerstandsfähigerer Nahrungsmittelsysteme fließen, gab das Weiße Haus in einer Erklärung bekannt.