Afrikanische Union: UN: Finanzmärkte benachteiligen Afrika mit „erpresserischen“ Zinsen

Die Vereinten Nationen werfen Finanzmärkten die Benachteiligung Afrikas vor. Afrikanischen Ländern würden „erpresserische“ Zinssätze in Rechnung gestellt, sagte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Samstag auf dem jährlichen Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.