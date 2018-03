Afrin: Wiederannäherung gefährdet – Merkel kritisiert Erdogans Nordsyrien-Einsatz

Es könnte zur diplomatischen Taktik gehören, der Türkei einerseits die Hand hinzuhalten, und ihr auf der anderen Seite klare Grenzen zu setzen. Zuckerbrot und Peitsche, das ist das, was viele Politiker in Europa verlangen, während ein anderer großer Flügel den kompletten Abbruch der Beziehungen zu dem Land fordert.

Ob die türkische Führung, die Kritik aus dem Westen immer weniger als moralisches Hindernis erachtet, da mitspielt, dürften die nächsten Tage zeigen. Erdogan sagte am Mittwoch, die Türkei werde sich in Syrien nicht zurückziehen, „ehe die Terrorbedrohung dort endet“. Und das Außenministerium in Ankara verurteilte in einem schriftlichen Statement am Mittwochabend Merkels Äußerungen, nannte diese „unglücklich“ und sprach von „Desinformation“.

Das ist immerhin nicht ganz so harsch wie vor anderthalb Jahren. Damals kritisierte Martin Schulz, seinerzeit noch als Präsident des EU-Parlaments, die vielen Verhaftungen nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei. Schulz sprach davon, dass eine „rote Linie überschritten“ sei. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim antwortete darauf, dass ihn Schulz‘ rote Linien nicht interessiere. „Über deine rote Linie ziehen wir einfach eine neue Linie.“