China will seine Handelsbeziehungen zu Frankreich vertiefen. Ministerpräsident Li Keqiang stellte bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Edouard Philippe in Peking einen Kauf von Airbus-Maschinen in Aussicht. China wolle in diesem Jahr viele Flugzeuge kaufen, kündigte Li an. Darum würden die Gespräche mit Airbus fortgesetzt. Zugleich erklärte er, dass die Volksrepublik bereit sei, ihren Markt weiter zu öffnen und mehr französische Agrarprodukte zu kaufen. Mit Verweis auf den Handelsstreit mit den USA ergänzte Li, dieser könne mit Verhandlungen gelöst werden.