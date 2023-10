Aktuelle Nachrichten im Überblick Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Israel

Doch jeder Bodeneinsatz in dem dicht besiedelten Gebiet gilt als extrem riskant. Die Hamas verfügte nach israelischen Schätzungen vor dem Terroranschlag auf Israel über rund 30.000 Kämpfer. Rund 1500 Mitglieder der sogenannten Nakba-Einheit sind nach israelischen Angaben bei der Attacke in Israel getötet worden, Hunderte weitere in Gefangenschaft.

Israel hat eine viel größere Armee, doch die Hamas-Kämpfer kennen sich in dem Küstengebieten besser aus – vor allem in dem unterirdischen Tunnelsystem und den verwinkelten Gassen haben sie einen Vorteil. Bei Straßenkämpfen riskiert Israel hohe Verluste. Dies ist in dem kleinen Land mit rund zehn Millionen Einwohnern und einer Volksarmee ein besonders wunder Punkt. Die Hamas könnte während der Kämpfe weitere Soldaten entführen, um diese bei künftigen Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch als Druckmittel zu verwenden.

Stand: 11. Oktober 2023