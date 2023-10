Aktuelle Nachrichten im Überblick Netanjahu bildet Notstandsregierung und die Luftangriffe auf Gaza gehen weiter

Weitere Länder kündigten an, ihre Staatsangehörigen aus Israel auszufliegen. Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen (mehr dazu lesen Sie hier). Die Bundeswehr ist laut Verteidigungsminister Boris Pistorius darauf vorbereitet, sich an der Evakuierung von Menschen aus Israel zu beteiligen. „Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist“, sagt Pistorius. Die Organisation der Evakuierungen liege aber in den Händen des Auswärtigen Amtes. Auf eine Frage zu Evakuierungsflügen für deutsche Staatsbürger aus Israel sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius: „Bislang gehen Zivilflüge in ausreichender Zahl wieder raus. Alle hatten und haben die Möglichkeit, sich in die allen bekannte Elefand-Liste einzutragen“, sagte er. „Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben.“