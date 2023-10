Al-Ahli-Krankenhaus Bericht: Hamas fehlen Beweise für Schuldzuweisung an Israel

23. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Zerstörungen, die durch den Angriff auf das Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza verursacht wurden. Bei dem Angriff wurden Dutzende von Zivilisten getötet. Bild: Bild: dpa

Die im Gazastreifen herrschende Hamas-Organisation hat einem Medienbericht zufolge bislang keine Beweise dafür vorlegen können, dass Israel die Schuld an einer Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen hat. Die Hamas habe auf Anfrage mitgeteilt, dass es keine Spuren von der Munition gebe, die die Explosion an der Klinik beziehungsweise den Brand auf dem Parkplatz davor ausgelöst habe, schrieb die „New York Times”. „Das Geschoss hat sich aufgelöst wie Salz im Wasser”, sagte Hamas-Sprecher Ghasi Hamad der Zeitung am Sonntag (Ortszeit). „Es ist verdampft. Nichts ist übrig.”