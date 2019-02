„Alarmiert und bestürzt“ US-Autoindustrie warnt vor Import-Zöllen

Das US-Handelsministerium hatte am Wochenende an Trump einen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Auto-Importe übergeben. Dieser hat nun Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er Zölle von bis zu 25 Prozent auf Auto-Einfuhren verhängt. Der Inhalt des Berichts ist vertraulich, was am Montag von den Branchenvertretern kritisiert wurde.