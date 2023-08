Alberto Núñez Feijóo Spaniens Oppositionsführer mit Regierungsbildung beauftragt

22. August 2023 | Quelle: dpa

Der bisherige Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo Bild: Bild: dpa

Einen Monat nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien hat König Felipe VI. den konservativen Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Die Präsidentin des Unterhauses, Francina Armengol, sagte am Dienstagabend vor Journalisten in Madrid, das Staatsoberhaupt habe ihr diese Entscheidung zum Abschluss der zweitägigen Konsultationen mit verschiedenen Parteichefs mitgeteilt.