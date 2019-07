Alejandro Toledo: Ex-Präsident Perus in USA festgenommen – Auslieferung möglich

Toledo hatte sich in die USA abgesetzt, nachdem er in Peru angeklagt worden war, während seiner Amtszeit (2001-2006) Bestechungsgelder in Millionenhöhe vom brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht angenommen zu haben. Ein Richter ordnete eine Untersuchungshaft von 18 Monaten gegen Toledo an, die peruanische Justiz begann ein Auslieferungsverfahren vor den US-Behörden. Toledo streitet die Vorwürfe ab.