Alerssicherung Neue Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

16. Februar 2023 | Quelle: dpa

Gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron regt sich weiter erbitterter Widerstand. Abermals gingen Zehntausende Menschen auf die Straße. Bild: Bild: dpa

In Frankreich sind am Donnerstag abermals Zehntausende gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es in Städten wie Marseille, Rennes und Bordeaux. An Flughäfen, im Energiesektor und bei der Bahn legten Menschen ihre Arbeit nieder. Die Mitte-Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Gewerkschaften halten das für brutal und ungerecht.