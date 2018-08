Alexander Sachartschenko: Pro-russischer Rebellenführer in Ost-Ukraine getötet

Moskau/KiewDer pro-russische Rebellenführer in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist bei einer Explosion in einem Café in Donezk getötet worden. Russland machte umgehend die ukrainische Führung in Kiew dafür verantwortlich. Der ukrainische Geheimdienst erklärte dagegen, vermutlich sei der Separatistenführer in einem Konflikt zwischen „Terroristen und ihren russischen Unterstützern“ getötet worden.