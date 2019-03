 Algerien: Proteste in Algerien halten an – Mehrere Verletzte

AlgierIn Algerien sind die Proteste gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika auch am Samstag fortgesetzt worden. Örtliche Medien berichteten von erneuten Demonstrationen in der Stadt Bejaia östlich von Algier. Zuvor hatte es im ganzen Land Massenproteste gegeben, die größtenteils friedlich geblieben waren. Bei vereinzelten Zusammenstößen am Abend wurden jedoch Dutzende Menschen verletzt, ein 56-Jähriger erlag einem Herzinfarkt.