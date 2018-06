Ali Chamenei: Iran schließt Begrenzung seines Raketenprogramms aus

Kanzlerin Angela Merkel sagte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Berlin, harte Verhandlungen über das iranische Raketenprogramm seien besser möglich, wenn man am Atomabkommen festhalte. Netanjahu will stattdessen mit dem Aus des Atomabkommens Geldflüsse in den Iran unterbinden.