Alle gegen Doha: Skurrile Anti-Katar-Show zum Start der Münchener Sicherheitskonferenz

Die jungen Leute erinnern an die „Jubelperser“, die der frühere persischen Schah zum Deutschlandbesuch 1967 mitgebracht hatte. Einige der Jugendlichen – alle in schwarz gekleidet – räumen später ein, für ihre Teilnahme an der angeblichen Konferenz bezahlt worden zu sein. Meist sitzen sie da, puhlen an ihren Fingern oder tippen in ihre Mobiltelefone.