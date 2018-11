Allensbach-Umfrage 82 Prozent der Deutschen für freien Handel

Mit Globalisierung werden zudem generell ein größeres Warenangebot und technologische Innovation assoziiert. „Diese positive Einschätzung ist keineswegs selbstverständlich. In anderen bedeutenden Volkswirtschaften der EU wie Frankreich oder Italien werden die Globalisierung und teilweise auch Freihandel wesentlich skeptischer gesehen“, so Köcher.



Allerdings: 74 Prozent der Bundesbürger verbinden mit der Globalisierung auch wachsende soziale Unterschiede. Zudem wird die Globalisierung laut Köcher „als Motor von Migration und kultureller Vielfalt gesehen, ein Aspekt, den ein beträchtlicher Anteil als Gefahr für die eigene Identität betrachtet“. 41 Prozent der Bürger befürchten demnach einen Verlust der eigenen nationalen Kultur.



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.