Als Reaktion auf Transitzentren-Vorschlag: Österreichs Verkehrsminister hält Kontrollen am Brennerpass für eine Katastrophe

Hofer betonte, man müsse abwarten, wie Deutschland tatsächlich entscheiden wird. In dem Moment, in dem die deutsche Grenze dicht gemacht werde, werde sein Land an der Südgrenze ähnliche Maßnahmen ergreifen. Er sei jedoch optimistisch, dass eine Lösung gefunden werde. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Donnerstag zu einem Gespräch mit Kanzler Kurz in Wien erwartet.