Altmaier in Ankara Türkei hofft auf deutsche Investitionen

Die Bundesregierung will in ihrer Türkei-Politik, den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Am Donnerstag reist Wirtschaftsminister Peter Altmaier für zwei Tage nach Ankara – es ist nach einem Besuch von Außenminister Heiko Maas Anfang September sowie dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland Ende September bereits der dritte hohe Kontakt in kurzer Zeit. Die Beziehungen waren lange schwer angespannt, nun sollen sie sich normalisieren. Für die Türkei, deren Wirtschaft in der Krise steckt, ist der Besuch enorm wichtig.