Altmaier in Russland Der Verhandlungs-Reisende

Auch in anderen Handelsfragen treffen Unwägbarkeiten deutsche und andere europäische Unternehmen und damit Wirtschaften wenn vielleicht auch nicht gleich stark, so doch gleichermaßen: die zu erwartenden US-Strafzölle, die Iran-Sanktionen, die Präsident Trump wieder in Kraft setzen will, sowie von den USA gegen Russland angekündigte Sanktionen, die auch ausländische Firmen berühren, die in Russland Handel treiben.



Bei all diesen Beschwernissen des weltweiten Handels, und all den exportstarken Unternehmen im Land, bleibt zu erwarten, dass Altmaier sich auch in nächster Zeit um internationale Wirtschaftspolitik zu kümmern hat und kümmern will. Und, in diesem Zusammenhang, die eine oder andere Reise tun wird.