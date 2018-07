Amazon, Alcoa, GM US-Konzerne fordern von Trump Einlenken im Handelsstreit

Der Ton in den USA wird schärfer, die Kritik an Donald Trumps Handelspolitik lauter. Vor allem Wirtschaftsgrößen sorgen sich um das eigene Geschäft und die Stabilität der US-Wirtschaft – und werden nun sogar selbst aktiv. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon erwägt branchenweite Werbekampagnen und eine umfangreichere Lobbyarbeit, um die Pläne für weitere Sonderzölle zu vereiteln, wie aus dem Umfeld des Unternehmens verlautete. Der Aluminium-Produzent Alcoa will in Gesprächen mit der Regierung und Kongress-Mitgliedern eine Abschaffung der seit Juni geltenden Zölle für die Branche oder zumindest Ausnahmen erreichen. Toyota versucht mit Demonstrationen von Mitarbeitern in Washington den Druck gegen die von Präsident Trump angedrohten Zölle auf Importe von Autos und Zulieferer-Teilen zu erhöhen.