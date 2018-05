Neuseeland plant die Einführung einer Steuer auf per Internet im Ausland bestellte Produkte. Finanzminister Stuart Nash kündigte am Dienstag an, dass die Regierung ein Schlupfloch stopfen werde, das es Konsumenten erlaubt, im Ausland Produkte mit geringem Wert zu bestellen, ohne die 15-prozentige Steuer zu bezahlen, die in neuseeländischen Geschäften erhoben wird.