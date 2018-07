Amazon und Co. Tausende chinesische Händler beantragen Steuernummer in Deutschland

Die Zahl der chinesischen Händler mit einer deutschen Umsatzsteuernummer steigt rasant an. Beim zuständigen Finanzamt Berlin-Neukölln haben bis Mitte dieser Woche 2920 Unternehmen aus China eine solche Steuernummer erhalten, während es vor einem Jahr erst 435 waren. Das teilte der Berliner Senat der WirtschaftsWoche mit. Die Chinesen reagieren damit auf einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Umsatzsteuerhinterziehung im Online-Handel, den die Bundesregierung in den kommenden Woche unter Leitung von Vize-Kanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verabschieden will.