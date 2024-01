American Economic Association Steuert die Weltwirtschaft auf eine Schuldenkrise zu?

John Taylor von der Stanford Universität warnte in San Antonio vor der Gefahr, dass die Inflationsraten global hoch bleiben. In der Pandemie hätten die Zentralbanken nahezu alle Regeln, die für eine stabilitätsgerechte Zins- und Geldpolitik von Bedeutung sind, über Bord geworfen und die Zinsen viel zu lange niedrig gehalten. Athanasios Orphanides, ehemaliger Zentralbankchef von Zypern und Mitglied im Rat der EZB, der jetzt am Massachusetts Institute of Technology lehrt, führte die verspätete Zinsreaktion der Zentralbanken darauf zurück, dass diese sich mit der Strategie der Forward Guidance, dem impliziten Versprechen, die Zinsen bis auf weiteres niedrig zu halten, unnötigerweise die Hände gebunden hatten.



Mittlerweile haben die Zentralbanken ihre Fehlentscheidung zwar weitgehend korrigiert und die Zinsen angehoben. Taylor warnte dennoch vor der Gefahr, dass die USA und die Weltwirtschaft vor einer Ära hoher Inflationsraten stehen, wenn die Zentralbanken nicht alsbald zu einer regelgebundenen Geldpolitik übergehen. „Es ist höchste Zeit, die Zinsentscheidungen der Zentralbanken einer festen Regel zu unterwerfen, die die Inflation auf zwei Prozent begrenzt“, so Taylor. Eine feste Regel reduziere nicht nur die Gefahr, dass die Zentralbanken später umso heftiger gegensteuern müssen und die Wirtschaft dadurch in die Rezession stürzen. Sie schützte die Notenbanken auch vor Druck aus der Politik.