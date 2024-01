American Economic Association Steuert die Weltwirtschaft auf eine Schuldenkrise zu?

James Hines von der Universität von Michigan wies darauf hin, dass die USA in der Coronapandemie die staatlichen Hilfen auf die privaten Haushalte konzentriert hätten, während die Regierungen in Europa die Hilfszahlungen vor allem den Unternehmen zukommen ließen. Damit haben sie marode und insolvente Unternehmen künstlich am Leben gehalten. Die Fehlallokationen, die so entstanden sind, drücken nun auf den Wachstumstrend.