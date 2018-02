Kurzum: Wer einen „Bump Stock“ haben möchte, hat ihn längst. Noch einmal: Ein Verkaufsverbot macht Sinn, kann aber nur der erste Schritt sein. Die USA müssen den Waffenbesitz dramatisch einschränken, wenn das Land wirklich seine Bürger schützen will. Einige Bundesstaaten versuchen dies, etwa New York. Wer hier eine Schusswaffe kaufen möchte, braucht eine Lizenz. Die gibt es nur gegen eine recht hohe Gebühr, und erfordert das Vorsprechen bei der Polizei und einem „background check“, bei dem die Eignung des Kandidaten getestet wird, eine Waffe zu besitzen. Dieses Prozedere dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Wer dann überhaupt noch das Okay bekommt, darf legal eine Pistole oder ein Gewehr kaufen – aber (zumindest in der Großstadt New York City) nicht in der Öffentlichkeit tragen. Eine Schusswaffe hat im Alltag nichts zu suchen – diese Selbstverständlichkeit versuchen die Behörden in New York durchzusetzen. Das Problem: Die Nachbarn machen nicht mit, und verhindern eine wirklich waffenfreie Zone.