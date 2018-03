Amerikanisch-russische Beziehungen: Putin will mit Trump über Cybersicherheit und nukleare Abrüstung reden

Den Vorwurf der russischen Einmischung in die US-Wahl 2016 zugunsten Trumps wies er zurück. Es seien vielmehr die USA, die sich in die inneren Angelegenheiten vieler Länder einmischten. Wenige Tage vor der russischen Präsidentenwahl sagte Putin, er habe nicht vor, die Verfassung zu ändern, um länger amtieren zu können. Bei der Wahl am 18. März gilt Putins Sieg als sicher. Er geht aber der Verfassung nach in seine letzte sechsjährige Amtszeit. Danach würden andere Personen Russland führen, sagte er.