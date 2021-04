Amerikanische Corona-Impfkampagne So einfach und schnell ist das Impfen in den USA

Während der achtstündigen Fahrt höre ich Berliner Rundfunk via Internet. Jede volle Stunde wird in den Nachrichten über einen möglichen Lockdown in Deutschland informiert. Eine Meldung dreht sich um Impfstoff-Nationalismus. In den USA ist der kein Thema. Donald Trump hat verfügt, dass kein in den USA produzierter Covid-Impfstoff exportiert werden darf. Sein Nachfolger Joe Biden hat dies beibehalten. Auch wenn Biden mittlerweile bei den Nachbarländern Kanada und Mexico Ausnahmen gemacht hat.

Neun Stunden nach Abfahrt in Las Vegas bin ich wieder zu Hause in Kalifornien. Im Briefkasten liegt ein Umschlag mit einer Scheckkarte. Es ist die aktuelle Stimulus-Zahlung der US-Regierung, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bis zu 1400 Dollar gibt es pro Erwachsenen in dieser Runde, zuzüglich zu den bis zu 1800 Dollar im vergangenen Jahr.