Amnesty-Bericht: Menschenrechtler sehen Zahl der Hinrichtungen weltweit rückläufig

In 53 Ländern wurden mindestens 2591 neue Todesurteile gezählt – nach einem Rekordhoch von 3117 im Vorjahr 2016. Die Angaben umfassen jedoch nicht Tausende Exekutionen und Todesurteile, die es Amnesty zufolge in China gegeben hat. In der Volksrepublik gelten die Zahlen als Staatsgeheimnis. Das Land bleibe der „Top-Henker in der Welt“, hieß es in dem Bericht.