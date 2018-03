Amnesty-Bericht: Waffen aus dem Westen tragen zum Leid im Jemen bei

SanaaDer Westen trägt mit umfangreichen Waffenlieferungen an die von Saudi-Arabien geführte Koalition nach Ansicht von Menschenrechtlern zum enormen Leid in Jemens Bürgerkrieg bei. In den vergangenen drei Jahren habe die Koalition im Jemen viele Angriffe geflogen, bei denen es sich wahrscheinlich um Kriegsverbrechen handele, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Freitag mit. Länder wie die USA, Großbritannien oder Frankreich lieferten dennoch weiter für Milliardensummen Waffen an das Bündnis.