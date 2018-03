Amok-Warnung übersehen: Trump sieht FBI-Fokus auf Russland-Affäre als Ursache für Ermittlungsfehler

Das FBI hatte im Januar einen Tipp zum Täter Nikolas C. erhalten. Der Tippgeber habe demnach geäußert, dass Nikolas C. Menschen töten wolle und Zugang zu Waffen habe. Das FBI sei dem Hinweis aber nicht nachgegangen, teilte die Behörde mit. US-Justizminister Jeff Sessions rügte das FBI, der Gouverneur von Florida, Rick Scott, forderte den Rücktritt des FBI-Direktors Christopher Wray. Trump und weitere Republikaner kritisierten das FBI in jüngster Vergangenheit für die Handhabung der Russland-Affäre und warfen Sonderermittler Robert Mueller Voreingenommenheit vor.