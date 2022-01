Ampel-Regierung und die USA Olaf Scholz und Joe Biden: Kann das funktionieren?

„Merkel hat hier einen eigenen Ansatz verfolgt, den in der amerikanischen Öffentlichkeit kaum jemand nachvollziehen konnte“, so Kornblum. Aus Rücksicht auf die deutsche Exportwirtschaft sei die Altkanzlerin oft zurückhaltender gewesen, wenn es um Kritik an Peking ging. Dies ergebe sich auch aus Sachzwängen, schließlich seien die deutschen Unternehmen deutlich abhängiger vom chinesischen Markt als amerikanische. Doch das Verständnis für diese Rücksichtnahme in Washington schwinde. „Deutschland hat sich in die Ecke gemalt“, sagt der ehemalige Botschafter. Es sei für viele in der amerikanischen Hauptstadt irritierend, dass Deutschland nicht mehr tue, den Westen gemeinsam mit den USA zu mobilisieren – „zumal wir den Westen mobilisiert haben, als es um die Wahrung deutscher Interessen im Kalten Krieg ging“.