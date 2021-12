Ampelkoalition Der verlogene China-Kurs von Olaf Scholz

Im 177 Seiten langen Koalitionsvertrag sind die Passagen zu China mit die interessantesten. Das Bündnis von SPD, Grünen und FDP, das sich selbst zur Koalition des Aufbruchs aufgeschwungen hat, kündigt darin einen radikalen Bruch mit der China-Politik der Vorgängerregierung an. Von systemischer Rivalität ist die Rede und von enger transatlantischer Abstimmung im Umgang mit China.

Bevor die Ampel-Partner noch mit dem Regieren beginnen, kommen allerdings schwere Zweifel daran auf, wie ernst es der künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit diesem härteren Kurs gegenüber China meint. Schon vor Wochen ließ er Chinas Präsident Xi Jinping über den EU-Ratspräsidenten Charles Michel ausrichten, dass er Merkels pragmatische Politik fortführen werde. Dies bestätigen Diplomaten in Brüssel und Berlin übereinstimmend. Scholz sagt nun öffentlich, er habe mit Xi keine bilateralen Gespräche geführt. Er dementiert, was nie jemand behauptet hat.

Der künftige Kanzler mag gute Gründe für seine Realpolitik gegenüber China haben. Vermutlich sind ihm Wirtschaftsinteressen wichtiger, als er das öffentlich darstellen mag. China einen pragmatischen Kurs zuzusichern, um anschließend einen Prinzipien geleiteten Koalitionsvertrag zu unterschreiben, grenzt indes an Schizophrenie. Die eigenen Bündnispartner noch vor dem Amtsantritt zu hintergehen, wird sich rächen.