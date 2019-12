Amtsenthebungsverfahren: Demokrat Chuck Schumer will Trumps Top-Personal vorladen

Das demokratisch geprägte Repräsentantenhaus soll schon in dieser Woche über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump abstimmen. Dass dafür gestimmt wird, ist so gut wie sicher. Der republikanisch geprägte Senat wird Trump aber voraussichtlich freisprechen – für eine Verurteilung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, was derzeit undenkbar ist. McConnell signalisierte, er sei für einen schnellen Prozess. Trump dagegen hat sein Interesse an einem spektakulären Prozess bekundet, in dem er nicht nur freigesprochen, sondern voll rehabilitiert werden will.