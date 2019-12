Amtsenthebungsverfahren Impeachment gegen Trump wird eingeleitet

Das US-Repräsentantenhaus wird gegen Präsident Donald Trump ein formelles Amtsenthebungsverfahren einleiten. „Die Fakten sind unbestritten“, erklärte die demokratische Präsidentin der Kongresskammer, Nancy Pelosi, am Donnerstag in Washington. Trump habe zu seinem eigenen politischen Vorteil seine Macht missbraucht und damit die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Sie rufe daher „mit Bedauern, aber mit Zuversicht und Demut“ den Vorsitzenden des Justizausschusses auf, die Anklagepunkte zu verfassen. Trump verurteilte den Schritt in einer ersten Reaktion auf Twitter. Die gute Nachricht sei, dass seine Republikaner noch nie so geeint gewesen seien wie jetzt. „Wir werden gewinnen!“